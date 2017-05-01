Доход жены и.о. главы Бурятии за год вырос с 23 тысяч до 4,1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 1 май — РИА Новости. Доход временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова в 2016 году составил чуть более 3,5 миллиона рублей, немного превысив уровень 2015 года, а доход его супруги существенно повысился до 4,1 миллиона рублей, говорится в опубликованном на портале правительства региона документе.

Согласно документу, Цыденов по итогам 2016 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей. В 2015 году согласно документу, размещенном на сайте Минтранса РФ, где он работал до 2017 года, он заработал 3,3 миллиона рублей. Супруга врио главы заработала в 2016 году 4,1 миллиона рублей, в 2015-м ее доход составил чуть более 23 тысяч рублей.

Также Цыденов и его супруга владеют квартирой площадью 121,6 квадратных метра. В 2015 году супруга Цыденова в декларации указала, что владеет автомобилем Lexus LX 470 и квартирой в 57 квадратных метров. В 2016 году этой квартиры и автомобиля в собственности семьи указано не было.

В начале февраля Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил Цыденова.