Борт МЧС доставил гумпомощь пострадавшим от пожаров в Иркутской области

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Самолет Ан-74 доставил жителям Киренского района Иркутской области, пострадавшим от лесных пожаров, около 1,5 тонны гуманитарной помощи, сообщается на сайте МЧС России в воскресенье.

"Сегодня специальный борт Ан-74 Сибирского регионального центра доставил из города Иркутска в Киренский район гуманитарный груз, собранный силами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с Красным Крестом", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, спасатели доставили одежду, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Всего пострадавшие жители Киренского района получат около 1,5 тонны гуманитарной помощи, добавили в МЧС.

Помимо специального гуманитарного рейса, авиация МЧС России задействована в ликвидации лесных пожаров и защите от них населенных пунктов Прибайкалья. Самолет Бе-200 ЧС совершает сливы воды в районе Ангасолки Слюдянского района, борт Ил-76, вернувшийся из Бурятии, работает в Качугском районе. Экипажи вертолетов Ми-8 мониторят лесопожарную обстановку и занимаются передислокацией десанта для тушения кромок пожаров с земли.

Двадцать восьмого апреля в деревне Бубновка Киренском районе сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения.