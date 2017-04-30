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Общество

Кучерена рассказал о вручении Сноудену премии за защиту свободы слова

13:2130.04.2017
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© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден. Архивное фотоЭдвард Сноуден. Архивное фото
© AP Photo / Marco Garcia

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий в России интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, рассказал, что вручение его подзащитному премии Карла фон Осецкого норвежского ПЕН-клуба прошло в Москве в спокойной обстановке, без излишней помпезности.

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В ноябре прошлого года норвежский ПЕН-клуб сообщил, что решил отложить церемонию награждения Сноудена премией за вклад в защиту свободы слова на июнь 2017 года в надежде, что лауреат сможет лично принять участие в церемонии. Однако, как следует из информации клуба, премия была вручена Сноудену еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только накануне.

По данным клуба, премию Сноудену в одной из московских гостиниц вручили председатель правления и генеральный секретарь норвежского ПЕН-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
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"Мы помним эту историю, что когда было принято решение о вручении Сноудену премии, госдеп США начал пугать норвежские власти и призывать воздержаться от приглашения Эдварда Сноудена в Норвегию. Между Америкой и Норвегией существует договоренность об экстрадиции. Я тогда рекомендовал Эдварду не ездить в Норвегию. Позже организаторы приняли решение приехать в Москву и вручить премию Сноудену здесь, выполнив свои обязательства", — сказал Кучерена РИА Новости в воскресенье.

По его словам, церемония награждения Сноудена действительно прошла в Москве, но никакой особой помпезности не было, "вручение премии прошло в нормальной спокойной обстановке".

"Я надеюсь, что новая администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит свое отношение к делу Сноудена, и во благо американских граждан примет единственно верное решение прекратить уголовное преследование и очернение Эдварда Сноудена, который делал все только во имя общественного блага", — подчеркнул адвокат.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
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Однако пока, добавил он, нынешняя администрация Дональда Трампа "перехватила эстафету, которая была запущена прежней администрацией Барака Обамы". "Но мы надеемся, что новый президент, который, наверное, за 100 дней своего правления пока еще просто не занимался вопросом Сноудена, все-таки вникнет в его дело и примет правильное решение с учетом мнения общественных деятелей, политиков, ПЕН-центра и граждан, которые выступают в защиту Эдварда Сноудена", — сказал Кучерена.

Норвежский ПЕН-клуб объявил Сноудена лауреатом премии имени Карла фон Осецкого еще в марте прошлого года. Из-за опасений его выдачи властям США сотрудники организации начали юридический процесс, целью которого стало желание получить гарантии от норвежских властей, что Сноудена, в случае запроса об экстрадиции из США, выдавать не будут. Гарантии так и не были получены, поэтому в ПЕН-клубе выработали "план Б", отмечается на сайте.

Премия имени Карла фон Осецкого (1889-1938) — немецкого пацифиста и журналиста, лауреата Нобелевской премии мира за 1935 год, присуждается в Норвегии ежегодно за работу в сфере свободы выражения мнений.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт.

Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию. Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

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