Путин поздравил пожарных с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован на сайте МЧС РФ.

"История пожарного дела в нашей стране берёт своё начало в далеком 1649 году — с царского "Наказа о градском благочинии". С тех пор прошло не одно столетие, но традиции беззаветного служения профессии передаются из поколения в поколение. Вы и сегодня — на переднем крае борьбы с огненной стихией, и от ваших чётких и слаженных действий, компетентности и мужества — напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность материальных объектов", — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, совершенствовать систему предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, укреплять добровольческо-спасательную службу. Особого внимания, по его словам, требует просветительская, разъяснительная работа и вопросы продвижения в обществе ценностей безопасности жизни и бережного отношения к природе.

Также глава государства направил особые слова благодарности ветеранам службы, чей опыт и знания являются достойным примером для молодёжи.