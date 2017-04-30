Путин поздравил пожарных с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован на сайте МЧС РФ.
Президент подчеркнул, что важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, совершенствовать систему предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, укреплять добровольческо-спасательную службу. Особого внимания, по его словам, требует просветительская, разъяснительная работа и вопросы продвижения в обществе ценностей безопасности жизни и бережного отношения к природе.
Также глава государства направил особые слова благодарности ветеранам службы, чей опыт и знания являются достойным примером для молодёжи.