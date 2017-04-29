США
29.0429 апреля20:10МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Свалка с доставкой: в Крыму отвечающим за уборку чиновникам привезли мусор

20:0229.04.2017
(обновлено: 20:06 29.04.2017)
0210
© РИА Новости . Руслан КривобокНесанкционированная свалка. Архивное фотоНесанкционированная свалка. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Крыму выгрузили мусор под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку этих территорий, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Мусорка. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
В Крыму под двери ответственных за уборку чиновников вывалили мусор
Мусор обнаружен под воротами главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и у дверей кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. Выяснить, кто именно это сделал, пока не удалось. Начато административное расследование, за подобные действия для физических лиц предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Как отметил сам министр, упомянутые руководители не выполняли обязательства по уборке мусора.

"Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени", — сказал Нараев.

По данным ведомства на конец 2016 года, незаконные свалки в Крыму занимали более 65 гектаров. Больше всего их под Симферополем (более 40 гектаров), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

"Я сам дам денег"

Из-за сложившейся ситуации с мусором глава Крыма Сергей Аксенов еще в ноябре 2016 года раскритиковал работу республиканских ведомств и местных властей. Тогда из выявленных в октябре 37 свалок оказались ликвидированы только три, при этом ни одной — за пределами населенных пунктов. Аксенов в этой связи заявил, что сам организует вывоза отходов к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.

"По всем районам, кто не нашел свалки, я сам дам денег, милицию подключу, чтобы меня оштрафовали, и вывезти под ворота (глав муниципалитетов) все то, что там нашли на территории. Я надеюсь, что у себя под воротами найдут быстро", — сказал Аксенов, пообещав, что намерен провести эксперимент в течение месяца.

"Заявление на меня напишите в полицию, я в полицию сам сообщу, куда везу этот мусор. Первые три раза по тысяче выпишите, но глядишь, хоть сдвинем ситуацию с места", — добавил он.

Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Аксенов поручил штрафовать чиновников за грязные обочины
В начале апреля этого года Аксенов рекомендовал уволить ответственных за уборку мусора в столице республики и назвал ситуацию отвратительной. Он также потребовал, чтобы до 1 мая в городе навели порядок.

Кроме того, Аксенов предложил вице-премьеру Борису Зимину, заместителю министра ЖКХ Михаилу Селезневу и главе симферопольской администрации Геннадию Бахареву каждую неделю по субботам выделять час времени на проверку качества уборки мусора в столице.

"Считаю необходимым собственными глазами увидеть, как выполняются работы по очистке города. При этом тут же на месте могут быть приняты административные и кадровые решения. Увы, в другом формате порядок навести не сможем", — заключил глава республики.

Планы по переработке мусора

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Севастополе за 600 млн рублей построят мусороперерабатывающий завод
За последние годы общественность постоянно обращает внимание правоохранителей и руководства Крыма на существенный рост числа свалок на территории полуострова. Власти не раз сообщали о намерении заключить инвестиционные соглашения о строительству мусоросортировочных и перерабатывающих заводов в Крыму, но планы по их созданию до сих пор не реализованы.

По схеме генеральной очистки республики до появления в Крыму мусоросортировочных и перерабатывающих производств отходы будут свозиться на 15 временных полигонов. При этом переполненные полигоны твердых бытовых отходов под Симферополем и Алуштой, полностью исчерпавшие свой ресурс, будут подвергнуты рекультивации. На эти цели в федеральной целевой программе развития Крыма заложено 3 миллиарда рублей.

Пластиковый стаканчик на пляже. Архивное фото
© Fotolia / jbd30
В Крыму накопилось более 60 миллионов кубометров мусора
Министр ЖКХ республики Сергей Карпов сообщал, что для создания мусороперерабатывающих производств в Крыму уже отобраны три инвестора, введение в строй заводов и новых полигонов твердых бытовых отдоходов намечено на конец 2018 года, всего на полуострове планируется создать шесть мусороперерабатывающих кластеров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена