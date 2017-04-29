Свалка с доставкой: в Крыму отвечающим за уборку чиновникам привезли мусор

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Крыму выгрузили мусор под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку этих территорий, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Мусор обнаружен под воротами главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и у дверей кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. Выяснить, кто именно это сделал, пока не удалось. Начато административное расследование, за подобные действия для физических лиц предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Как отметил сам министр, упомянутые руководители не выполняли обязательства по уборке мусора.

"Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени", — сказал Нараев.

По данным ведомства на конец 2016 года, незаконные свалки в Крыму занимали более 65 гектаров. Больше всего их под Симферополем (более 40 гектаров), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

"Я сам дам денег"

Из-за сложившейся ситуации с мусором глава Крыма Сергей Аксенов еще в ноябре 2016 года раскритиковал работу республиканских ведомств и местных властей. Тогда из выявленных в октябре 37 свалок оказались ликвидированы только три, при этом ни одной — за пределами населенных пунктов. Аксенов в этой связи заявил, что сам организует вывоза отходов к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.

"По всем районам, кто не нашел свалки, я сам дам денег, милицию подключу, чтобы меня оштрафовали, и вывезти под ворота (глав муниципалитетов) все то, что там нашли на территории. Я надеюсь, что у себя под воротами найдут быстро", — сказал Аксенов, пообещав, что намерен провести эксперимент в течение месяца.

"Заявление на меня напишите в полицию, я в полицию сам сообщу, куда везу этот мусор. Первые три раза по тысяче выпишите, но глядишь, хоть сдвинем ситуацию с места", — добавил он.

В начале апреля этого года Аксенов рекомендовал уволить ответственных за уборку мусора в столице республики и назвал ситуацию отвратительной. Он также потребовал, чтобы до 1 мая в городе навели порядок.

Кроме того, Аксенов предложил вице-премьеру Борису Зимину, заместителю министра ЖКХ Михаилу Селезневу и главе симферопольской администрации Геннадию Бахареву каждую неделю по субботам выделять час времени на проверку качества уборки мусора в столице.

"Считаю необходимым собственными глазами увидеть, как выполняются работы по очистке города. При этом тут же на месте могут быть приняты административные и кадровые решения. Увы, в другом формате порядок навести не сможем", — заключил глава республики.

Планы по переработке мусора



Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>