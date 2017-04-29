В нескольких российских городах прошли несогласованные акции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участие в несанкционированной акции в Москве приняли около 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" ранее анонсировало проведение в некоторых российских городах акции 29 апреля. В Москве власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова, который вмещает больше людей. Организаторы через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. Полиция предупреждала, что в случае проведения на Славянской площади акция будет считаться незаконной.

Несогласованные акции также прошли в некоторых других городах. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Петербурге в мероприятии участвовали несколько десятков человек. Когда толпа стала мешать входу и выходу из метро, полиция призвала людей разойтись. Некоторых участников акции задержали.

По данным МВД, в Хабаровске заявленная акция не состоялась, а в Петропавловске-Камчатском прошло только два одиночных пикета, нарушений порядка не было.

Организаторы несогласованного митинга, который прошел во время детского фестиваля в Кемерово, сообщили, что в нем участвовало около 40 человек, а также заявили о 14 задержаниях. В городском управлении МВД, областном главке полиции и городском суде РИА Новости не удалось получить комментарий о том, сколько человек задержано и по какой причине.

Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения порядка. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям приведут к абсолютно законной реакции властей.