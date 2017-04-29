В нескольких российских городах прошли несогласованные акции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участие в несанкционированной акции в Москве приняли около 250 человек, нарушений общественного порядка не допущено, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Несогласованные акции также прошли в некоторых других городах. Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Петербурге в мероприятии участвовали несколько десятков человек. Когда толпа стала мешать входу и выходу из метро, полиция призвала людей разойтись. Некоторых участников акции задержали.
По данным МВД, в Хабаровске заявленная акция не состоялась, а в Петропавловске-Камчатском прошло только два одиночных пикета, нарушений порядка не было.
Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения порядка. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям приведут к абсолютно законной реакции властей.