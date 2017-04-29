МЧС усиливает группировку по тушению пожаров в Сибири

БУБНОВКА (Иркутская область), 29 апр – РИА Новости. МЧС России усиливает группировку по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов в Сибири, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента РФ мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири", — сказал он.

Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолёт Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолёт-амфибия Бе-200ЧС. "Кроме того, усиливается и группировка, которая защищает от пожаров отдалённые населённые пункты и социальную инфраструктуру", — добавил Пучков.

Он отметил, что и пожарно-спасательные подразделения, и муниципальные власти, и региональные власти оперативно отреагировали на пожары в населенных пунктах, несмотря на аномальные погодные условия. "Те потери, которые есть, это сгоревшие дома и инфраструктура, будут восстановлены. Самое главное — мы защитили людей", — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело более 20 домов. В деревне Бубновка в Иркутской области сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения. Жертв нет.