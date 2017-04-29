Мэр Москвы Собянин заработал в 2016 году почти 6,5 миллионов рублей

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году заработал почти 6,5 миллионов рублей, следует из декларации о доходах за прошлый год, которая опубликована на официальном портале мэра столицы.

В 2015 году доход мэра Москвы Сергея Собянина составил 6,48 миллиона рублей.

Согласно документу, в 2016 году столичный мэр заработал 6 миллионов 456 тысяч рублей, что на 24 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Как следует из декларации, в собственности Собянина находятся гараж площадью 26,8 квадратных метров и квартира площадью 308,1 квадратных метров. Автомобиля в собственности у столичного мэра нет.