В Светлогорске наградят мичмана за спасение выпавшего с 8-го этажа ребенка

КАЛИНИНГРАД, 28 апр — РИА Новости. Командование Балтийской военно-морской базы готовит документы для представления мичмана Павла Рудакова к государственной награде за спасение двухлетнего ребенка, который выпал в четверг из окна квартиры на восьмом этаже дома в Светлогорске Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Ранее представитель следственного управления СК России по региону сообщала, что 27 апреля вечером в правоохранительные органы поступила информация о падении детей с высоты. По информации следствия, мама оставила малышей ненадолго под присмотром старшей 10-летней сестры, которая делала уроки в соседней комнате. Дети смогли открыть окно, через которое выпали с высоты восьмого этажа на козырек подвала, а затем на тротуар. Девочку при падении с козырька поймал случайный прохожий. Малышей отвезли в больницу, их жизни ничто не угрожает.

"Мичман Павел Рудаков, проходящий службу на Балтийском флоте, поймал упавшего с восьмого этажа ребенка в Светлогорске. В этот вечер он совершал пробежку и стал свидетелем падения детей. Одного из них ему удалось поймать благодаря быстрой реакции и находчивости. Командование Балтийской военно-морской базы в настоящее время готовит документы для представления мичмана к государственной награде "За спасение погибавших", — рассказали в пресс-службе.

Мичман Рудаков служит на Балтийском флоте техником связи в Балтийской военно-морской базе (ВМБ). Два месяца назад успешно закончил филиал военного учебно-научного центра ВМФ в Калининграде по специальности "связист".