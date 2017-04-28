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Общество

"Злой медик". Как фельдшер поделился гневом и собрал полмиллиона союзников

18:2028.04.2017
(обновлено: 18:58 28.04.2017)
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© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкВручение автомобилей Скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Республики ТатарстанВручение автомобилей Скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. 28 апреля неофициально считается днем службы скорой медицинской помощи в России. О том, что происходит в этой сфере, большинство узнает из официальных заявлений и сводок новостей, однако то, что творится на внутренней "кухне" медиков, часто остается закрытым. Об этом РИА Новости рассказал создатель сообщества "Злой медик", бывший фельдшер Игорь Артюхов.

"Очень матерное и натуралистичное"

Сообщество "Злой медик" появилось в социальной сети ВКонтакте в октябре 2012 года. Сейчас общее количество подписчиков группы перевалило за полмиллиона – "филиалы" паблика есть в "Одноклассниках" и Facebook.

Название сообщества говорит само за себя: здесь работники клинической медицины – скорой помощи, стационаров, приемных отделений, амбулаторий – рассказывают о своих проблемах, делятся историями из профессиональной жизни и просто высказывают свое мнение о наболевшем. При этом потенциальные пациенты получают возможность узнать обо всем, что обычно скрыто от посторонних глаз.

Такой формат напоминает групповую терапию и одновременно "приводит в чувство" не имеющих отношения к медицине людей, замечает создатель группы – бывший фельдшер одной из больниц Крыма Игорь Артюхов. В 2012 году он оказывал скорую помощь в приемном отделении, куда привозили самых разных пациентов, – своеобразном "форпосте, который первым принимает удар".

"Дефицит кадров был ужасающий: около 60%. На тридцать тысяч человек был один врач. Я был обложен бумагами и нищенской зарплатой. Но самое неприятное – это адские смены: как только я заступал, начинались ДТП, криминальные разборки и прочие несчастные случаи. Мне даже в шутку говорили, что я проклят".

Сообщество он создал сначала для себя и пары друзей, чтобы делиться байками и мыслями на медицинскую тематику.

"Однажды я пришел с очередного сложного дежурства и написал что-то очень матерное, натуралистичное. Не помню точно, что это было: 50 поступлений или скандал с начальством. И вдруг это "выстрелило" – нашло отклик. По сарафанному радио стали приходить подписчики".

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Возмущение, живо описанное фельдшером в небольшой виртуальной группе, стало основным смысловым ядром сообщества. Оказалось, что подобные истории каждый день происходили с тысячами медиков: "Эта онлайн-болталка о проблемах стала нашим убежищем". Анонимный формат позволял высказаться и получить поддержку.

Сутки через трое Игорь Артюхов работал в больнице, остальное время посвящал группе. За первый год количество подписчиков увеличилось до тридцати тысяч. Старшие коллеги не подозревали о блогерском таланте фельдшера, а тот продолжал описывать обычные будни в больнице: "В основном, это были посты, посвященные рассказам об инцидентах с пациентами, когда последние вели себя совершенно омерзительно. Как раз та сторона, которая не освещается в СМИ".

© Фото : из архива Игоря АртюховаИгорь Артюхов
© Фото : из архива Игоря Артюхова
Игорь Артюхов

"Надо расстреливать чаще"

В 2013 году Артюхов решил уйти на "скорую". Проблем в приемном отделении было все больше: "Как-то родственники погибшего привезли нам его труп. Это было ножевое ранение после какой-то пьяной драки. Спасать было нечего. Может, у них был шок, и они не смогли отличить мертвого от живого, но нас обвинили в том, что мы его не воскресили, подали в суд". Разбирательства шли несколько лет, пока, наконец, родственники не признались, что "немного погорячились".

Однако по законодательству Украины, в составе которой находился Крым, уйти полностью на станцию скорой не получилось: "Это была так называемая система распределения при полном отсутствии денег, по сути, рабская, бюрократическая кабала".

"В скорой помощи работают, в основном, фельдшеры, – говорит бывший медик. – И чаще всего в одиночестве, хотя это преступление: в реанимационной ситуации один должен делать непрямой массаж сердца, другой – нести аппараты и быстро искать лекарства. Я помню, моим первым вызовом на скорой была констатация смерти. Я приехал в село: три дома, лежит дед весом килограмм в 140. Была ужасная мысль, что хорошо, что он умер, потому что один я не смог бы его поднять на носилки и провести реанимацию".

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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Эту ситуацию бывший фельдшер называет кадровой катастрофой. Но, по его словам, отношение к врачам становится не менее серьезным вызовом.

"От любого фельдшера веет усталостью и изможденностью. Они действительно идут спасать жизни, скорая для них – особенный драйв, адреналин, образ жизни. Но нередко пациенты воспринимают карету скорой как такси, а медиков – как работников борделя, которые должны исполнить сиюминутные желания ".

26 сентября 2015 года на территорию подстанции скорой помощи в Симферополе, которую сами врачи называют "Спутник", зашел неизвестный и открыл огонь по медицинскому автомобилю. Были убиты молодая фельдшер и санитарка – хорошие знакомые семьи Артюхова.

"Тогда с той станции уволились сразу семь человек. Однако после того случая пациенты стали говорили сквозь зубы: "Надо расстреливать вас чаще". Кто-то может подумать, что так могут вести себя только неадекваты. Но чаще это как раз образованные люди, работающие в школах, агропромышленности, городской администрации".

© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Борьба за права

Тогда же количество подписчиков группы стало критическим настолько, что у врачей случайно появился маленький, но действенный рычаг для борьбы за свои права. В 2015 году удалось одержать первую победу, вспоминает Артюхов. Тогда городской больнице Симферополя №6 главврач отменила стимулирующие выплаты: "Был август, врачам не хватало денег собрать детей в школу. Она ответила в довольно хамской манере: "Дети *** (обойдутся – прим. ред.)".  Мы предали эту ситуацию широкой огласке, после чего пошли проверки Генпрокуратуры и Минздрава. Это вызвало резонанс, ее уволили. Врачам вернули часть зарплаты, которую не выдавали".

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Следующей победой в октябре 2015 года стало решение аналогичной ситуации в роддоме: выплаты задерживали сорока сотрудникам. "Приехала комиссия из территориального фонда ОМС, пошли проверки. В итоге людям вернули деньги. У меня там работают друзья, они почувствовали, что после шума к ним стали уважительнее относиться". 

Дальше медики поддержали незаконно осужденных коллег. Одним из последних заметных флешмобов стал танцевальный. Врачи из разных регионов России начали танцевать на камеру и выставлять видео под хештегом #грязные_танцы_медиков. Это была поддержка сотрудниц скорой помощи из Чебоксар, которые обвинили за то, что они станцевали на камеру на рабочем месте.

Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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На авторитет обычного медпрофсоюза врачи рассчитывать не могут, говорит основатель "Злого медика": "В основном, "придворные" профсоюзники находятся на прикорме у главврача и в его полной зависимости. Как ни банально, профсоюз занимается только задариванием медиков гвоздиками на день медработника и просроченными конфетами на Новый год".

Единственным выходом стало сотрудничество с журналистами и освещение внутренних проблем: "Больничное начальство, отдельные представители здравоохранения при внимании СМИ, как упыри на свету, начинаются "кукситься" – у них становится меньше возможностей творить произвол", – уверен бывший медик.

© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Чалабов
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"Привести людей в чувство"

Вхождение Крыма в состав России стал сложным этапом для местного здравоохранения. Несмотря на то, что в каретах скорой помощи, наконец, появились бесплатные лекарства, а в больницах – питание, это стало почти такой же проблемой, как и выплаты ОМС за количество вызовов: "Люди начали массово отправлять в стационар своих пожилых родственников – под любым предлогом".

Однако постепенно "Злой медик" меняет отношение к врачам, говорит создатель группы. Около 25% подписчиков, судя по данным опросов, не имеют прямого отношения к медицинской сфере, однако все чаще готовы вставать на сторону медиков.

"Пациенты стали приходить в чувство. Я замечаю это по медийным волнам о проблемах с медработниками. Если, в 2013 году, когда в Запорожье стоящий на учете шизофреник убил с помощью ледоруба беременную женщину-фельдшера, 99% комментариев было осуждающими врача: "А зачем она туда поехала", то сейчас комментарии делятся уже пополам. Более того, в нашем сообществе на "Одноклассниках" среди модераторов несколько пациентов. Это правильно – мы в одной лодке".

Официально за год зарегистрировано свыше тысячи нападений на врачей, но реальная цифра, уверен Артюхов, в десять раз больше. Он уточняет, что нападений не стало больше, о чем в последние говорят журналисты и чиновники, – "просто, наконец, начали об этом говорить". При этом до сих пор большая часть случаев замалчивается: когда пациенты отвешивают пощечины, угрожают, требуют административного давления. Но на законодательном уровне все это не решить, уверен бывший фельдшер: "Минздрав, конечно, отвечает за здравоохранение, но явно не за то, что население настолько агрессивно. Должен быть социальный запрос на защиту врачей".

© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа церемонии вручения автомобилей "Скорой медицинской помощи" учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
© РИА Новости . Максим Богодвид
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На церемонии вручения автомобилей "Скорой медицинской помощи" учреждениям здравоохранения Республики Татарстан

Внимание государства

У "Злого медика" есть филиалы не только в виртуальном пространстве, но и в реальных российских городах. Например, подписчики сообщества проводят встречи в Екатеринбурге, говорит создатель группы. По его  словам, так создаются не только новые пары, но даже официальные брачные союзы (по крайней мере, ему известно о двух).

Полмиллиона подписчиков Артюхов называет федеральным уровнем. К сообществу проявляют интерес и властные структуры, рассказывает он:

"Опосредованно мы сотрудничаем с отдельными представителями Минздрава по проблемам имиджа, но также понимаем, что нас читают и правоохранительные органы, и руководства больниц".

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© РИА Новости . Алексей Даничев
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В прошлом году Артюхову поступило даже коммерческое предложение: "В преддверии выборов представитель политической структуры, тесно связанный с бизнесом, хотел выкупить паблик за несколько миллионов рублей. За счёт "Злого медика" он планировал сорвать какие-то дивиденды на тематике здравоохранения. Но я не согласился. Это то же самое, что продать собственного ребенка. Сложно отдавать довольно уникальное сообщество, в которое вкладывал свои силы и, можно сказать, душу".

Паблик занимал все больше места в жизни – у фельдшера уходило до 10 часов работы в день. В 2015 году он окончательно ушел из больницы и занялся журналистикой – так, по его словам, он приносит коллегам и сфере здравоохранения, в целом, гораздо больше пользы. После его ухода уволились шесть человек. Один из бывший врачей сейчас продает вино, остальные  ушли в частную медицину.

Сейчас создатель "Злого медика" развивает отдельный портал о медицине, где работают 11 человек: врачи скорой помощи, невролог, фельдшер, спасатель, ЛОР, географ, психолог, юрист и три профессиональных журналиста. Сайт существует на доходы от рекламы: "Первые пару недель все работали бесплатно и только недавно мы смогли сформировать небольшой, но полноценный фонд для гонораров авторов", – говорит бывший фельдшер.

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