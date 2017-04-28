Москве пройдет велоквест для студентов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. 30 апреля в Москве пройдет велоквест в рамках молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого развития — ВузЭкоФеста, сообщает mos.ru.

За три часа участники проедут по заранее спланированному маршруту в районе Парка Горького и Фрунзенской набережной. На пути их ждут точки с заданиями, которые нужно будет решать на скорость. Победители получат в подарок велосипеды и другие ценные призы.

В 2016 году в велоакции ВузЭкоФеста "На учебу на велосипеде" приняли участие сотни студентов.