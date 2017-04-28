В Липецке пройдет областной конкурс по профмастерству в конце мая

ЛИПЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Около полусотни жителей Липецкой области примут участие в ХIV региональном конкурсе предприятий легкой промышленности на звание "Лучший по профессии", который стартует 25 мая этого года, сообщает пресс-служба областной администрации.

Областные конкурсы "Лучший по профессии" проводятся в регионе более 15 лет по разным номинациям. В ежегодных профессиональных состязаниях участвуют металлообработчики, сотрудники сферы ЖКХ, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, медицины и соцзащиты. Трудовые соревнования проводятся в преддверии профессиональных праздников и призваны популяризировать рабочие профессии.

"Конкурсы профмастерства подчеркивают наше уважение к человеку труда, формируют позитивное общественное мнение в отношении рабочих профессий, помогают молодежи определиться с выбором жизненного пути", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

Конкурс предприятий легкой промышленности на звание "Лучший по профессии" проводится в четырех номинациях: швея, портной, обмеловщик, слесарь-наладчик швейного оборудования. Победители, занявшие первое место, получат премию в размере 30 тысяч рублей, второе место — 20 тысяч рублей, третье место — 15 тысяч рублей.

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