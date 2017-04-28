Собянин предложил поправки для защиты прав горожан при сносе пятиэтажек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жители сносимых при реновации жилья в Москве пятиэтажек будут переезжать в новые дома в пределах не только своего района, но и, по возможности, в том же квартале; при этом все квартиры будут предоставляться "под ключ" с ремонтом комфорт-класса, а нуждающимся горожанам при переезде окажут помощь — такие поправки будут предложены в проект федерального закона о реновации, сообщил в пятницу столичный градоначальник Сергей Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажных домов в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены. Мэр Собянин согласился с замечанием президента и заявил, что закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться в начале мая.

Квартира с отделкой в том же районе

В пятницу Собянин заявил, что поправки в законопроект о реновации будут вносить только с учетом прав и интересов москвичей. Он рассказал, что, согласно изменениям, которые предложат в законопроект, жителям пятиэтажек гарантируют предоставление новых квартир в том же районе, а по возможности, в том же квартале. Однако мэр уточнил, что на отдельных территориях жителей будут переселять в пределах своего округа.

"Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа", — написал Собянин на своей странице "Вконтакте".

При этом он обратил внимание на то, что москвичи получат новые квартиры с отделкой, которая будет значительно выше "муниципального ремонта" и будет соответствовать уровню комфорт-класса, а нуждающимся категориям горожан при переезде окажут помощь.

Собянин рассказал, что прекращение права собственности на старую квартиру совместят с регистрацией права собственности на новое жилье. По его словам, сносить дома будут только после того, как все граждане подпишут акты приема-передачи квартир, при этом городские власти окажут жителям помощь при регистрации права собственности на новую квартиру.

Мэр подчеркнул, что поправки в законопроект предусмотрят право жителей пятиэтажек отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья.

Ипотека на тех же условиях

Градоначальник также рассказал, что за владельцами, чьи квартиры взяты в ипотеку в сносимых домах, сохранятся те же условия в договоре, в нем лишь заменят предмет договора — квартиру. "Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога", — сказал Собянин.

При этом он подчеркнул, что у банка не будет права потребовать досрочного возврата кредита.

У владельцев неприватизированных квартир, по словам Собянина, будет право выбора — получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный найм. Кроме этого, мэр предлагает предусмотреть в законе о реновации право собственников нежилых помещений в пятиэтажках выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсации.

"Для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора — получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений", — пояснил он.