Кобзон назвал запрет Украины посещать Киев российским артистам мракобесием

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал мракобесием действия украинских властей, которые запрещают российским артистам посещать Киев.

"Это мракобесье новой администрации Украины. Всем известно, что это марионеточное руководство, что они выполняют функции, которые задают американцы. Потому удивления это не вызывает, а возмущение, которое возникает, к сожалению, не влияет на них", — сообщил Кобзон РИА Новости.

Он выразил уверенность, что ближайшее "Евровидение", которое пройдет на Украине и в котором не принимает участие Россия, будет провальным. "Я думаю, что этот позорный конкурс "Евровидение", который пройдет в мае, он с провалом пройдет, потому что наконец-то вняли моим высказываниям по поводу участия в нем, и приняли решение отменить участие. Этот конкурс из творческого превратился в коммерческо-политический", — подчеркнул Кобзон.

Он также отметил, что если внимательно почитать список артистов и деятелей культуры, а также политиков, которым запрещен въезд на Украину, то можно сделать вывод, что запретом Киев лишил людей возможности общения.

"Я не думаю, что это пойдет ей на пользу. Мы не запрещаем в России ни Шевченко, ни Ивана Франко, ни культуру украинскую. А они это делают злобно, русофобствуя. Поэтому я считаю, ни в коем случае нельзя давать возможность русофобам ерничать по поводу России", — заявил народный артист.