2 мая на столичные дороги выйдут мотопатрули ГИБДД

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Со 2 мая за безопасностью дорожного движения начнут следить 150 экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД. С 1 мая в Москве начинают круглосуточное дежурство мотопатрули пожарно-спасательной службы. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, мотопатрули нужны, когда у сотрудников ГИБДД нет возможности использовать служебный автомобиль, чтобы оперативно добраться к месту ДТП, например в случае дорожных заторов. Полицейские на мотоциклах также будут отслеживать байкеров, нарушающих правила дорожного движения, и лихачей. Сотрудники ДПС на мотоциклах обладают теми же полномочиями, что и другие дорожные полицейские.

"Полицейские прошли учебные сборы по контраварийной подготовке на служебном мототранспорте. На тренировках сотрудники отрабатывали необходимые навыки практического вождения мотоцикла, такие как скоростное руление и экстренное маневрирование", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожарно-спасательные мотоциклы также будут в случае необходимости выезжать на места ДТП и других чрезвычайных происшествий. Мотогруппа будет работать в составе пожарно-спасательного центра Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. В распоряжении спасателей выделено четыре байка, сделанные по спецзаказу. Техника оснащена водоэмульсионными огнетушителями, медицинской укладкой для оказания первой помощи, жесткими носилками и другим необходимым оборудованием.

Напомним, что недавно в столице на постоянный режим работы перешла автоматическая система борьбы с лихачами "Пит-стоп", непрерывно отслеживающая машины, превышающие максимально допустимую скорость более чем на 60 километров в час. Система мгновенно передает ближайшим экипажам ДПС данные о нарушителе, те, в свою очередь, останавливают водителя и составляют протокол. Максимальное наказание за это нарушение — лишение прав на срок до одного года.