Более 100 тысяч человек могут прийти на первомайскую акцию в Москве

Шествие профсоюзов, приуроченное к Дню Весны и Труда, в Москвею. Архивное фото

Шествие профсоюзов, приуроченное к Дню Весны и Труда, в Москвею. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Профсоюзы ожидают более 100 тысяч участников на первомайской акции в Москве, заявил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"В шествии планируется, что примет участие более 100 тысяч жителей Москвы и гостей столицы", — заявил Антонцев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня". Он напомнил, что шествие профсоюзов пройдет под лозунгом "За достойную работу, зарплату, жизнь".

По его словам, в шествии примут участие все отраслевые профсоюзы, входящие в Московскую федерацию профсоюзов. Строение колонн и прохождение по улицам Москвы будет проходить по отраслевому принципу. Возглавят шествие лидеры профсоюзов и победители конкурса "Московские мастера".

По его словам, начало колонны будет формироваться рядом с Лобным местом на Красной площади, движение будет проходить по Кремлевской набережной, Большой Ордынке. Шествие продлится около часа.

Официальное разрешение от правительства и президента получены, отметил Антонцев. Сбор участников пройдет в районе станций метро Новокузнецкая и Третьяковская.

"На трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда, ветеранов войны, молодежи наиболее достойных и уважаемых людей в городе", — отметил лидер московских профсоюзов.