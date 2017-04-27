Власти хотят регулярно проводить в школах диагностику риска суицидов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Диагностику суицидальных рисков у детей хотят на постоянной основе проводить в образовательных учреждениях в РФ, сообщил в четверг глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, на состоявшемся в марте этого года заседании Совбеза рассмотрен вопрос о создании единой базы данных о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в правах, об увеличении числа детских передач на телевидении.

"Предусмотрено также реализовать проведение в образовательных учреждениях на постоянной основе психолого-диагностических мероприятий по выявлению суицидального риска у несовершеннолетних", — сказал Бастрыкин на первой совместной коллегии Следственных комитетов РФ, Белоруссии и Армении.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая якобы склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", возможно ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.