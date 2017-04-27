На Камчатке застрелили первого в этом году медведя, вышедшего к людям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр – РИА Новости. Первый в этом году на Камчатке медведь, вышедший к людям, застрелен в микрорайоне Ягодный города Елизово, сообщили РИА Новости в краевом агентстве лесного хозяйства.
Первый медведь был замечен в Ягодном, эта информация была передана охотоведам.
"Пока специалисты были в дороге, поступило ещё одно сообщение о том, что один из автомобилистов заметил медведя в районе ручья Хуторской. Мужчина попытался прогнать хищника в лес, но он направился в сторону микрорайона. Когда охотоведы приехали на место, медведь ломился в одно из частных подворий, где содержался домашний скот", — сказал собеседник.
Он добавил, что люди попытались прогнать хищника с помощью собак, но медведь не реагировал.
В 2016 году на Камчатке было отстрелено 60 агрессивных медведей.