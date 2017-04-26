В Крыму найден затонувший пароход, на котором могут быть сокровища

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские дайверы обнаружили грузовое судно "Харьков" (Boy Federsen), затонувший у берегов Крыма в 1943 году, сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя экспедиции Романа Дунаева.

Пароход нашли в районе между Севастополем и мысом Тарханкут. Предположительно именно на этом корабле немецкие солдаты вывозили ценности с оккупированного полуострова.

Как отмечает издание, пароход был построен в 1914 году в Германии, а в 1931 году был куплен Советским Союзом и получил название "Харьков". Во время немецкого наступления моряки повредили судно, однако немцы восстановили его и переименовали в Boy Federsen.

В августе 1943 корабль совершал переход в Черном море и был потоплен советскими самолетами неподалеку от Евпатории, опустившись на глубину около 90 метров.