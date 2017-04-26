В Югре выделили 4,75 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2016 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 апр — РИА Новости. На поддержку семей с детьми из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году было направлено 4,752 миллиарда рублей, говорится в материалах регионального департамента социального развития, предоставленных к заседанию окружной думы.

Депутаты обсудят меры поддержки многодетных семей, проживающих на территории Югры, на заседании 27 апреля.

В материалах профильного ведомства отмечается, что в 2016 году различные виды мер социальной поддержки и выплат получили около 70 тысяч семей с детьми, или 24% от общей численности таких семей в округе. "Всего на поддержку семей с детьми из бюджета автономного округа в 2016 году направлено 4,752 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Среди популярных мер, используемых для сохранения положительной демографической ситуации в регионе, в документе обозначены выплаты средств югорского семейного капитала, на которые могут претендовать женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались почти 2,5 тысячи семей, размер выплаты составляет 116 тысяч рублей.

Как уточнили в правительстве региона, срок выплаты югорского семейного капитала продлен до 31 декабря 2018 года. Ранее власти автономного округа приняли решение, которое призвано гарантировать целевое использование указанных средств в случае их направления на реконструкцию индивидуального жилого дома, а также получение медицинских услуг.

В среду президент Владимир Путин обсудил с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным меры по противодействию снижению рождаемости. По словам главы государства, для стимулирования демографической ситуации необходимо вносить коррективы в социальную политику.

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