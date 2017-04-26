Глава Тверской области улучшил позиции в национальном рейтинге губернаторов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял 34-е место в национальном рейтинге глав субъектов РФ, улучшив свои позиции на девять пунктов по сравнению с предыдущим исследованием, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оценку деятельности губернаторов проводил центр информационных коммуникаций "Рейтинг" о публиковал результаты анализа в среду. Данные представлены по итогам работы глав субъектов в марте и апреле 2017 года.

"Год назад, впервые попав в "Национальный рейтинг", Игорь Руденя оказался на 77-й строчке. По итогам 2016 года переместился на 50-е место. Оценка работы за первые два месяца 2017 года дала руководителю Тверской области 43-й результат. Теперь это 34-я строка в рейтинге", — говорится в сообщении.

Член совета Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин, слова которого приводит пресс-служба, отмечает, что Руденя как губернатор нового призыва сосредоточен на формировании принципов современной национальной экономики на вверенной ему территории.

"В регионе меняются стандарты управления ключевыми отраслями, наводится порядок в бюджетном процессе. Рациональный, хозяйский подход к имеющимся государственным имущественным активам, в том числе земельным и коммунальным ресурсам, позволяет постепенно менять отношение общества к роли власти в решении вопросов развития тверского региона, повышения качества жизни. Эта роль теперь видится все более активной", — цитирует пресс-служба Моторкина.

По мнению эксперта, на позиции Рудени влияет и работа по консолидации элит вокруг идеи регионального лидерства, обеспечения качественного рывка в таких областях экономики, как промышленность, сельское хозяйство и туризм.

"На мой взгляд, губернатору пора вовлечь в реализацию своих замыслов тверскую деловую элиту — тех, кто даже в кризисных ситуациях смог доказать свою результативность. Это поможет начать движение к созданию новой экономической реальности в регионе", — приводятся слова Моторкина.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Как отмечают авторы исследования, в "Национальном рейтинге губернаторов" сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Это позволяет сделать результаты анализа наиболее демократичными и приближенными к мнению "простых людей".

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