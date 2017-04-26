В ОП отреагировали на рейтинг "Репортеров без границ"

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Рейтинг свободы прессы, подготовленный организацией "Репортеры без границ", может быть попыткой в очередной раз "ужалить" Россию, подобные индексы часто используются как политический информационный инструмент и не могут рассматриваться как некая объективная оценка, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Ранее международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала отчет, согласно которому Россия сохранила прежнюю позицию в ежегодном рейтинге свободы прессы, заняв, как и в прошлом году, 148 место. Первую строчку в рейтинге 2017 года заняла Норвегия, обогнав Финляндию, которая с позиции лидера, занимаемой с 2010 года, опустилась на третье место. На втором месте разместилась Швеция.

"Подобные индексы, которые составляют организации, получающие финансирование, в том числе и из разных государственных источников, как правило, используются в качестве политического информационного инструмента. В данном случае, нельзя исключать того, что это был очень конкретный заказ на то, чтобы в очередной раз "ужалить" нашу страну", — сказала Сутормина РИА Новости.

По ее мнению, выполняя эту задачу по подаче информации в негативном свете, "исполнители подбирают данные и выстраивают соответствующие аналогии так, чтобы это выглядело максимально правдоподобно".

"Поэтому рассматривать это исследование как некую объективную оценку, на мой взгляд, нельзя", — добавила глава комиссии ОП.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах.