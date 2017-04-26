Россия сохранила позиции в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия сохранила позицию в ежегодном рейтинге свободы прессы, заняв 148 место, как и в прошлом году, сообщается в отчете международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF).

Первое место в рейтинге 2017 года заняла Норвегия, обогнав Финляндию, которая с позиции лидера, занимаемой с 2010 года, опустилась на третье место. На втором месте разместилась Швеция.

Наилучшее положение для журналистов среди стран Южной и Северной Америки сложилось в Коста-Рике, которая сохранила свою позицию на 6 месте. Лидером среди стран Африки стала Намибия, заняв 24 место. Стоит отметить, что эта страна значительно опустилась в рейтинговой таблице, в прошлом году она находилась на 17 месте. Рейтинг США также ухудшился — страна заняла 43 место, опустившись на два пункта.

Самая несвободная пресса, согласно отчету, в Туркменистане (178), Эритрее (179). Страна с наихудшими показателями – КНДР (180).

Кроме того, рейтинг RSF 2017 года свидетельствует о росте числа стран, где ситуация со свободой прессы оценивается как "очень плохая". Теперь в этом списке 21 страна: с прошлого года туда добавились Бурунди (160), Египет (161) и Бахрейн (164).

Рейтинг свободы прессы RSF 2017 демонстрирует увеличение числа стран, где ситуация, связанная со свободой прессы, является очень серьезной и подчеркивает масштабы и ряд препятствий свободе прессы во всем мире. Он также отражает мир, в котором атаки на прессу стали обычным явлением. Мы достигли эпохи "постправды, пропаганды и подавления свобод – в частности, в демократических государствах", говорится в отчете.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру на вопросы анкеты и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Всего рассматривается положение прессы в 180 странах.