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Общество

Стратегию по ЗОЖ принципиально не меняли, но дискуссии продолжаются

18:3525.04.2017
(обновлено: 18:38 25.04.2017)
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© Fotolia / Sebastian DudaЗдоровый образ жизни. Архивное фотоЗдоровый образ жизни. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Новая версия Стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) еще проходит обсуждение, но принципиальных изменений в ней нет, рассказал РИА Новости главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Серьезных и принципиальных изменений нет. Наибольшее количество вопросов и дискуссий развернулись в отношении понятия "вредные для здоровья продукты" и в части, касающейся рекламы продуктов, которые способствуют развитию ожирения и неинфекционных заболеваний. Эта дискуссия главным образом шла и еще идет с представителями Минэкономразвития, Минкомсвязи, министерства сельского хозяйства", — сказал Бойцов.

Вредные продукты и реклама

Главный специалист Минздрава отметил, что при обсуждении стратегии отказались от понятия "вредные продукты". В число таких продуктов входят продукты с высоким содержанием животного жира, свободного сахара, соли и трансизомеров жирных кислот.

"Хотя терминология ВОЗ предполагает понятия healthy diet и unhealthy diet, но должен подчеркнуть, что именно diet, а не unhealthy products. Тем более что четкого определения не существует, поэтому мы ушли от этого термина и используем выражение "продукты, способствующие развитию ожирения, факторов риска и самих неинфекционных заболеваний", — пояснил эксперт.

При этом Минздрав обсуждает возможность разрешить упоминание в рекламе фаст-фуда, чипсов, колбасных изделий. "Но, безусловно, (в Стратегии) будут упомянуты сладкие газированные напитки, поскольку такие напитки – это тот самый предмет, который, главным образом, сейчас взят в качестве целевой установки", — сказал Бойцов.

Он отметил, что в разных странах мира уже введены различные ограничительные меры по отношению к газировке: например, в Латвии это налоговые ограничения.

"Еще достаточно активно обсуждается вопрос по поводу рекламы тех самых продуктов. Если проанализировать суммарное время, в течение которого идет реклама продуктов вышеперечисленных характеристик в нашей стране, то это примерно 30 минут на 17 федеральных каналах в течение суток, и эта цифра может быть не очень точной", — добавил Бойцов.

По его словам, речь идет о том, чтобы ограничить по продолжительности рекламы и времени ее трансляции, что нацелено на "уменьшение воздействия на детей, на несовершеннолетних и, таким образом, уменьшение степени вовлечения их (в рекламу)".

Бойцов отметил, что речь о полном запрете рекламы вредных продуктов не идет.

Взаимодействие с ведомствами

Специалист Минздрава отметил, что министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о том, что Стратегия по формированию здорового образа жизни будет внесена в правительство в 2017 году.

"Мы не замедляем темп (работы над стратегией — ред.), но мы существенно не ускоряем, потому что сам процесс подготовки – эта уже работа Стратегии. Потому что вовлечение других ведомств и структур, общественных организаций – это повышение уровня их информированности и понимание тех задач, которые должны быть решены потом в плане действий по реализации стратегии", — сказал Бойцов.

Он добавил, что в целом со стороны других федеральных ведомств не очень много возражений по Стратегии.

"Все прекрасно понимают, что Стратегия – это необходимый документ. Все прекрасно понимают, что он по своей идеологии, структуре и содержанию абсолютно правильный, но есть эти моменты, которые пересекаются с зоной ответственности других ведомств, которые тоже требуют разъяснений", — отметил Бойцов.

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