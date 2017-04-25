Росгвардия открыла страницу "Бессмертный полк" для своих сотрудников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Росгвардия разместила на своем сайте страницу, посвященную акции "Бессмертный полк", военнослужащие смогут размещать там фотографии своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщает во вторник департамент ведомства по взаимодействию со СМИ.

"На официальном интернет-сайте ведомства открыта страница "Росгвардия. Бессмертный полк", где военнослужащие и сотрудники смогут размещать фотографии и известные биографические сведения о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Страница будет действовать на сайте бессрочно.