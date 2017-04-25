МЧС России поможет Аргентине в создании Национального агентства по ЧС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МЧС России окажет правительству Аргентины практическую помощь в создании Национального агентства по чрезвычайным ситуациям республики, заявил первый заместитель МЧС России Владимир Степанов в ходе двусторонней встречи с заместителем министра обороны Аргентины Вальтером Себальосом.

"МЧС России с первого дня своего существования оказывает практическую помощь многим странам мира в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказывает гуманитарную помощь населению за рубежом — это сотни тысяч людей, которым была оказана практическая помощь", — сказал Степанов.

Он отметил, что у МЧС России с десятками стран мира уже заключены соглашения и выстроены отношения как на межправительственном, так на уровне министерств и ведомств. "Мы готовы рассмотреть элементы взаимодействия с нашими аргентинскими коллегами — оказать практическую помощь в создании структуры агентства. Это может быть консультативная помощь, помощь в организации и обучении сотрудников, а также постоянный обменом опытом по целому спектру", — сказал Степанов.

Он отметил, что совместная работа двух ведомств — МЧС России и вновь создаваемого агентства по ЧС Аргентины. "Наша совместная работа позволит осмотреться и понять, как выстроить наше взаимодействие. Кроме того, наше сотрудничество позволит помочь в случае возникновения ЧС и жителям наших стран, так как никто не застрахован от происшествий и крупных ЧС и мы готовы взаимодействовать", — сказал Степанов.

В ходе встречи Вальтер Альберто Себальос рассказал Степанову, что в Аргентине планируется создание Агентства по чрезвычайным ситуациям и обозначил особый интерес к работе в МЧС России. Он отметил, огромный опыт, который есть у российского МЧС России в ликвидации последствий различных ЧС как на территории России, так и по всему миру. "У вас огромный опыт в ликвидации ЧС. В России огромная территория и ваша работа впечатляет", — сказал замминистра обороны Аргентины, отметив, в России применяются самые передовые и современные технологии спасения и Россия — лидер среди мировых стран в ликвидации последствий природных пожаров, землетрясений и наводнений.

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Виктор Яцуценко провел экскурсию аргентинской делегации и познакомил замглавы обороны Аргентины с российской системой реагирования на чрезвычайные ситуации в НЦУКС. Они посетили зал оперативной дежурной смены, в которую поступает информация о ЧС и пожарах со всех субъектов Российской Федерации, ознакомились с информационно-управляющими системами и порядком взаимодействия с другими заинтересованными ведомствами, которые принимают участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Себальосу также были продемонстрированы возможности космического мониторинга, систем, которые позволяют прогнозировать возникновение цунами, землетрясений и других опасных явлений, способных вызвать чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.