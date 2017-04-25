В дагестанских больницах остаются 11 пострадавших от взрыва в школе

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. Одиннадцать человек остаются госпитализированными после взрыва гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Одиннадцать человек остаются госпитализированными после взрыва, трое находятся в Махачкале. Их состояние стабильно среднетяжелое. Один из них, ребенок 2007 года рождения, находится в коме. Еще восемь человек госпитализированы в Центральную больницу Цумадинского района, их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.