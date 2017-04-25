В дагестанских больницах остаются 11 пострадавших от взрыва в школе

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. Одиннадцать человек остаются госпитализированными после взрыва гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Одиннадцать человек остаются госпитализированными после взрыва, трое находятся в Махачкале. Их состояние стабильно среднетяжелое. Один из них, ребенок 2007 года рождения, находится в коме. Еще восемь человек госпитализированы в Центральную больницу Цумадинского района, их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.