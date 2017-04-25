В Москве пройдет более 300 мероприятий в честь Дня Победы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Около 300 культурных мероприятий пройдет в российской столице в честь Дня Победы, заявил в ходе заседания президиума во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что уже на следующей неделе начнутся майские праздники, и в честь Дня весны и труда 1 мая в городе пройдет демонстрация профсоюзов на Красной площади.

"Девятого мая пройдут Парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", также будут организованы около 300 крупных культурных массовых мероприятий, посвященных Дню Победы", — сказал градоначальник.

Также 28 апреля стартует фестиваль "Московская весна", который в этом году совместили с международным конкурсом "Московская весна а cappellа".

"В нем примут участие около 160 коллективов из разных стран и городов", — пояснил Собянин.

Во время заседания он поручил обеспечить работу коммунального комплекса и городского транспорта во время предстоящих праздников.

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