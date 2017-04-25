Страшнов ожидает решения по его контракту с "Почтой России" в мае

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявил, что решение о возможности продления его контракта на этом посту, скорее всего, буде принято в мае.

Страшнов, который 31 мая отметит свой 50-летний юбилей, возглавляет "Почту России" с апреля 2013 года. Его действующий контракт истекает 1 июля. Отвечая на вопрос журналистов, есть ли уверенность, что контракт будет продлен, он сказал: "Я думаю, что в мае, скорее всего, будут приниматься какие-то решения".

"Я уверен, в любом случае решения будут позитивные для развития нашей организации. А какие они будут, мы об этом узнаем чуть позже, даже я об этом не знаю, не хочу загадывать", — добавил Страшнов.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на прошлой неделе заявил, что считает "достаточно впечатляющими" показатели работы топ-менеджмента компании во главе со Страшновым. При этом он указал, что поскольку "Почта России" является стратегическим предприятием, вопрос назначения гендиректора находится в ведении правительства, а Минкомсвязь как профильное министерство представляет свои предложения.

В ноябре Генпрокуратура заявляла, что добивается возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения по итогам 2014 года в размере 95,4 миллиона рублей — против него и двух директоров департаментов Минкомсвязи. Согласно оценке прокуроров, сумма вознаграждения должна была составить лишь 3,2 миллиона рублей.