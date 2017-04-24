Любой турпоход с участием детей нужно регистрировать в МЧС, считает эксперт

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Любой туристический поход, в котором принимают участие дети, должен быть обязательно зарегистрирован в МЧС не позднее чем за 10 суток до мероприятия, заявил в понедельник член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Матвей Шпаро.

Выступая на пресс-конференции по детскому туризму, Шпаро отметил, что одним из тех документов, которые являются в большой степени помощниками в туристической отрасли, является постановление правительства об обязательной регистрации каждой туристической группы с участием детей, отправляющихся в путешествие.

"За 10 дней люди, которые ведут детей в поход, должны проинформировать и зарегистрировать свою поездку в МЧС. Это очень хорошие документы, наравне с законами, так как мы теперь можем знать, что происходит с нашими детьми, где они, как они отдыхают. Это очень, очень важно", — сообщил Шпаро.

По его словам, "еще одним важным документом, которые готовились в течение этого года, является разработка профстандартов".

"Когда летом прошлого года случилась трагедия в Карелии, все стали спрашивать: а кто же пошел с детьми? Сейчас профстандарты разработаны и утверждаются", — добавил он.

Эксперт так же уведомил о том, что помимо этого существует хорошая инициатива, которая заключается в том, чтобы создать систему добровольной сертификации руководителей, которые отправляются в походы с детьми. "Необходимо не только понимать, где находятся наши дети, но и знать, кто с ними пошел", — уверен Шпаро.