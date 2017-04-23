Холодный циклон принес в Крым дожди, снегопад и заморозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Сильные дожди, которые в горах и центре полуострова перешли в снегопады накрыли в воскресенье крымский полуостров; необычные для конца апреля погодные явления связаны с прохождением холодного фронта с северо-запада, сообщили РИА Новости крымские синоптики.

Крымские метеорологи накануне предупредили о резком ухудшении погоды, выраженном в сильном ветре, похолодании и обильных осадках, в предгорьях и степных районах вероятны заморозки. Из-за сильного ветра уже несколько раз приостанавливала работу керченская паромная переправа.

В Симферополе в воскресенье идет дождь, переходящий в снег. Обильный снегопад идет в горах Крыма, в том числе на трассе Симферополь-Алушта в районе Ангарского перевала. Температура воздуха на высоте перевала (752 метра над уровнем моря) около нуля по Цельсию. Нарушения транспортного сообщения на данный момент нет. Ночью в горах температура воздуха опустится до 3-5 градусов мороза. Высота снежного покрова в горах до 10 см.

Крымчане активно постят в социальных сетях фотографии цветущих и зеленых деревьев, укрытых мокрым снегом, а также снежные картинки с горных дорог и лесов конца апреля. Метеорологи напомнили, что аналогичная ситуация в конце апреля, когда цветущие каштаны в Симферополе были укрыты снегом, наблюдалась в 1993 году. Тогда 21, 22 апреля был поставлен рекорд — по многолетним наблюдениям тогда отмечалась самая низкая температура (-3 градуса). В этом году среднесуточная температура воздуха 22 апреля в Симферополе составила +6,5°, что на 3,1° ниже средней многолетней.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода, но со вторника, благодаря влиянию антициклона, осадки прекратятся и в дневные часы воздух постепенно прогреется до +10…+15°, а со среды существенно потеплеет, примерно до 20-22 градусов тепла.

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