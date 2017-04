Лауреат World Press Photo Валерий Мельников хочет поехать в Сирию

АМСТЕРДАМ, 22 апр — РИА Новости. Лауреат World Press Photo Валерий Мельников планирует и дальше заниматься новостной журналистикой, он по-прежнему будет освещать конфликт на юго-востоке Украины, а также не исключает, что вновь поедет в Сирию, где уже работал ранее.

В субботу вечером в Амстердаме пройдет церемония награждения лауреатов престижного фотоконкурса World Press Photo-2017. Имена победителей были озвучены 13 февраля.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников занял первое место в номинации "Долгосрочные проекты" за серию фотографий "Черные дни Украины", работу над которой он начал в 2014 году, снимая в течение трех лет в ходе служебных командировок на юго-восток Украины.

"Мне хотелось бы продолжить свою работу, связанную с освещением конфликта на Украине, продолжать эту историю, пока война не закончилась", — рассказал Мельников РИА Новости.

П

ри этом фотокорреспондент не исключил, что может вернуться работать в Сирию, где уже был год назад. "Я был там год назад, у меня уже есть некоторые работы, если получится вернуться, может быть даже в этом году, вернусь", — отметил собеседник агентства.

На вопрос о том, не планирует ли он переключиться на более спокойную тематику, например, поснимать природу, Мельников сказал: "Нет, ну все же связано с журналистикой, новостями, работа такая".

Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Серебряная камера — 2013 и другие.