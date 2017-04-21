Борисов: из аварийного жилья в Якутии переселили более 21 тысячи человек

ЯКУТСК, 21 апр — РИА Новости. Программа переселения граждан из аварийного жилья в Якутии выполнена в 2017 году на 70%, расселено более 21 тысячи человек, сообщил РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Из 8248 аварийных жилых помещений общей площадью 345,27 тысячи квадратных метров переселено 21364 человека. По программе осталось предоставить жилье 8357 гражданам, проживающим в 3470 ветхих и аварийных помещениях", — сказал Борисов.

Глава региона отметил, что республиканской адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда к 1 сентября 2017 года было предусмотрено переселить 29721 граждан, ликвидировав 11718 аварийных жилых помещений общей площадью 491,1 тысячи квадратных метров. Всего на эти цели было предусмотрено 30,27 миллиарда рублей, из них 12,15 миллиарда — средства Фонда содействию реформированию ЖКХ, остальные средства — из республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. На данный момент на реализацию программы направлено 24,73 миллиарда рублей. Однако республике потребуется дополнительная финансовая поддержка в размере 984,55 миллиона рублей.

Борисов отметил необходимость "индивидуального подхода" к Якутии, характеризуя нынешнюю систему бюджетной поддержки регионов. "Такая бюджетная поддержка унифицирована, не учитывает таких параметров, как транспортная доступность, плотность населения, климатические условия", — сказал он.

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