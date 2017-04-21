Хоронить ли тело Ленина: в России вновь задались старым вопросом

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вопрос о перезахоронении Владимира Ленина в четверг обрел материальную форму: группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект, аргументируя это подходящим историческим моментом и результатами соцопросов; в нижней палате парламента разгорелись жаркие споры, зазвучали обвинения и даже призывы рассмотреть проект в Совете безопасности.

Между непримиримыми "за" и "против" сторонники более взвешенной позиции призывают к поиску компромисса, избегать кардинальных решений и необходимости внимательно отнестись ко всем точкам зрения. Большинство россиян признались социологам, что выступают за захоронение останков Ленина, но даже в их рядах есть немалое число тех, кто считают эту инициативу "не ко времени" и отмечают необходимость подождать.

С чего все началось?

В четверг группа депутатов от ЛДПР Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о захоронении останков Ленина, фракция их в этом поддержала. Под документом поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Сысоев в комментарии РИА Новости сказал, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других исторических деятелей. Он пояснил, что законопроект появился в связи с опросом, опубликованном на этой неделе "Левада-Центром", согласно которому, большинство россиян считают, что тело Ленина должно быть предано земле.

Внесение законопроекта накануне дня рождения Ленина (22 апреля) и в годовщину столетия Октябрьской революции дало повод скептикам идеи и ее противникам обвинить авторов в стремлении "пропиариться". Единороссы поспешили откреститься от позиции трех однопартийцев, поставивших подписи под документом. Так, Евгений Ревенко на своей странице в Facebook написал, что "ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались", а раз инициатива не обсуждалась, она "никаких перспектив не имеет".

В КПРФ реакция была аналогичной. И хотя та же "Единая Россия" отказалась от поддержки законопроекта, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в комментарии РИА Новости назвал проект закона попыткой ЕР и ЛДПР "информационно атаковать Компартию, советское наследие". Саму идею перезахоронения Обухов назвал "политической суетой" и выразил уверенность, что она не будет поддержана.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), по его словам, даже не удивился внесению законопроекта, подчеркнув, что для его инициаторов Ленин – лишь повод попиариться. "Это обычно случается два раза в год: под день рождения Ленина и день его смерти. Все остальное время инициаторов этой темы Ленин не интересует", — сказал РИА Новости Мельников.

Взвесить все "за" и "против"

Спустя некоторое время подписавшиеся под законопроектом депутаты-единороссы сняли свои подписи. Ревенко на странице в Facebook назвал это еще одним примером того, что, "обладая правом законодательной инициативы, которое ни в коем случае не оспаривается, важно руководствоваться здравым смыслом".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал отзыв подписей депутатов от ЕР и добавил, что в данном вопросе надо "руководствоваться позицией человека, который создал партию". При этом Володин призвал всех искать компромисс: "Если мы выйдем на такое понимание, у нас не будет таких радикальных подходов к тому, что бы там вынести, снести".

За пределами Госдумы прозвучали более взвешенные оценки законопроекта. Новоизбранный секретарь Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров сказал, что время для таких кардинальных решений, как захоронение тела Ленина, еще не пришло, потому что "когда такие значительные цифры как с одной стороны, так и с другой стороны (общественного мнения – ред.), то это не объединение общества".

Экс-председатель Госдумы, а ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя внесение законопроекта, также заявил, что сначала "нужно подумать внимательно" и "еще раз оценить реакцию тех или иных частей нашего общества".

Провокация против государственности: насколько все серьезна?

И, тем не менее, коммунисты не удовлетворились ставшей очевидной бесперспективностью внесенного проекта и отзывом подписей под ним депутатов от ЕР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, высказывая свою позицию по этому вопросу, заявил, что Ленин похоронен "так, как подобается". "В наших законах записано: есть две формы захоронения — форма могилы и склепа. Он лежит в склепе, что является традиционной православной формой", — заметил он.

Кроме того, он призвал Совет безопасности рассмотреть и дать официальный ответ по поводу законопроекта, который он считает не просто "вызовом общественности", но и "крупнейшей провокацией против российской государственности".

Нарышкин, который входит в Совбез, в комментарии РИА Новости сказал, что Совет вряд ли будет рассматривать письмо Зюганова.

Что думают россияне?

И хотя коммунист Обухов выразил уверенность, что с подобными инициативами "ничего не получится, потому что большинство граждан за стабильность, за сохранение триединой формулы: российская державность, Святая Русь и советская справедливость", социологические опросы продемонстрировали обратное.

Так, опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что более 60% россиян считают необходимым захоронить тело Ленина. При этом половина из них добавила, что сделать это надо немедленно. Среди 25-34-летних респондентов такой категоричный ответ дали 40%, а чуть менее трети предложили "выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог". Треть опрошенных предложили оставить все так, как есть сейчас.

Исходя из полученных данных, социологи также сделали вывод, что отношение к Мавзолею Ленина у россиян по-прежнему неоднозначное. Около 40% опрошенных причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно. Почти столько же признались, что нахождение тела Ленина на Красной площади — неправильно и противоестественно. Еще 18% уверены, что тело Ленина как великого вождя должно находиться в столице.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Ленина на Красной площади. В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в марте выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".