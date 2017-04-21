Песков прокомментировал конфликт между "Инвалидами войны" и Клинцевичем

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никакого движения по разрешению конфликта между общественной организацией "Инвалиды войны" и сенатором Францем Клинцевичем нет, поскольку соответствующее поручение было дано только вчера.

"Подтверждаю, такое поручение было", — сказал Песков, отвечая на вопрос о поручении первому замглавы администрации Сергею Кириенко заняться этой ситуацией.

"Никакого движения нет, и было бы неправильно ожидать, что прямо на утро следующего дня будет движение", — пояснил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какое-либо движение по данному вопросу.

"Да, действительно, Кириенко разберется в том, что это за конфликт между этой организацией и Клинцевичем, с учетом того, что он был вынесен на повестку дня столь авторитетного собрания", — добавил он. Песков также отметил, что все мероприятия с участием президента тщательно готовятся, но они не являются догмой, и сам президент предлагает всем участкам высказываться, поскольку открыт для диалога.

Днем ранее президент России Владимир Путин пообещал разобраться в конфликте между общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" (ОООИВА) и первым замглавы оборонного комитета Совета Федерации Францем Клинцевичем. Глава общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной в ходе выступления на заседании оргкомитета "Победа" рассказал Путину о конфликте организации с Клинцевичем.

"Сенатор Клинцевич, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию, пытается захватить имущество, ввести раскол в ветеранское движение среди инвалидов", — сказал Чепурной.

"Я в первый раз слышу о том, что есть какой-то конфликт в этой среде между вами. Постараюсь в этом разобраться", — сказал Путин. Глава государства также поручил первому замглавы администрации Сергею Кириенко заняться этой ситуацией.