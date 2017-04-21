Школьников познакомят с профессией врача

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. 22 апреля в городской клинической больнице №64 пройдет встреча "Моя будущая профессия — врач", сообщает mos.ru.

Для школьников проведут экскурсию по отделениям больницы, где они смогут пообщаться со специалистами. Врачи и медсестры покажут, как оказывать первую медицинскую помощь.

Старшеклассникам подробно расскажут о пилотном проекте "Волонтеры в медицине". Желающие смогут принять участие в нем и стать добровольными помощниками. Волонтеры будут помогать медицинскому персоналу в обслуживании и транспортировке пациентов, уборке помещений, а также в подготовке перевязочных материалов. Если волонтер — студент медицинского вуза или выпускник медицинского колледжа, то ему доверят более сложные задания.