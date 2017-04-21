В Москве появится Музейный городок

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Территория от станции метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади будет объединена в столичный Музейный городок, сообщается на сайте mos.ru.

Пешеходное пространство расширят и замостят гранитом с чугунными и бронзовыми элементами. Гранитное мощение будет и в Малом Знаменском и Колымажном переулках, которые станут пешеходными. Территория будет озеленена, на ней установят малые скульптурные группы, которые подчеркнут особую атмосферу, связанную с искусством.

В новом квартале высадят сосны и клены, корни которых защитят решетками, а также кустарники. Растения выберут в зависимости от того, какие коллекции живописи находятся рядом. Например, ближе к Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, где хранятся полотна импрессионистов, появятся кусты, изображенные на картинах Клода Моне и Поля Синьяка.

В расположенном рядом с галереей сквере будет работать информационный павильон. Его выстроят вокруг автозаправочной станции 1930-х годов — старейшей бензоколонки Москвы, выполненной по проекту архитектора Алексея Душкина в стиле советского ар-деко. Здесь же в гранит вмонтируют латунную карту Музейного городка.

Напротив здания галереи разобьют газон; в планах — сделать два парковочных места для туристических автобусов. В музейном квартале планируют установить девять велопарковок, станцию велопроката, информационные стелы, современные энергосберегающие светильники. Малые архитектурные формы, элементы навигации и фонари будут подчинены единой геометрии мощения и получат общий дизайн-код.

Проезжая часть Волхонки сократится до четырех — пяти полос. Территорию музейного квартала по четной стороне улицы украсят скульптуры из собраний мировых музеев и частных коллекций. Объекты искусства будут привлекаться в долгосрочную аренду и меняться каждые пять — семь лет. А перед храмом Христа Спасителя появится парадная площадь.