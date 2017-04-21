Врачам прописали пилюли. Как кабмин приблизил госзакупку лекарств к народу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Правительство России разрешило закупку лекарственных препаратов медицинским учреждениям, не имеющим аптечной лицензии. О том, поможет ли это улучшить лекарственное обеспечение и какие проблемы остаются в этой сфере, — в материале РИА Новости.
Актуально для периферии
Если раньше закупать лекарства медицинские учреждения могли только при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность — то есть с "встроенными" аптеками, — то теперь это не обязательно. Как сообщается в тексте постановления, сделано это для усовершенствования лекарственного обеспечения "лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей".
Этот список недугов известен также как "Семь нозологий" — болезни, требующие дорогостоящих лекарств, с 2008 года они входят в особую госпрограмму. Медикаменты для лечения этих заболеваний централизованно закупаются за счет средств федерального бюджета, заказ на них формируется дважды в год. Пациенты могут составить специальную заявку у лечащего врача, которая подается в центральные или региональные органы здравоохранения. А уже заказанные лекарства по льготным рецептам можно получить в муниципальных аптеках.
Кроме того, нынешнее постановление правительства имеет целью повысить доступность лекарств сельским жителям периферийных, иногда труднодоступных районов. Там часто есть медицинские учреждения (например, районные больницы или фельдшерско-акушерские пункты), но нет аптек с фармацевтической лицензией.
"Проблема с лекарствами в рамках программы "Семь нозологий" была действительно актуальна для удаленных регионов", — признает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — В таких местах, в принципе, есть затруднения со всем — и с получением лицензии на фармацевтическую деятельность, и с соответствием этой лицензии. Так что пусть для довольно узкого сегмента, но это очевидное улучшение".
Гармонизировать закупки
Таким образом, расшито одно из наиболее узких мест в системе лекарственного обеспечения россиян. Остается еще несколько вопросов, требующих разрешения и гармонизации, уверен Александр Саверский. В их числе — проблема взаимозаменяемости закупаемых лекарств (так называемых дженериков) и соответствия перечня закупок стандарту здравоохранения.
"Например, Федеральная антимонопольная служба регулярно пишет письма, пытающиеся регулировать вопрос закупок лекарств, — поясняет президент Лиги защитников пациентов. — Это является нарушением Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", потому что в законе этот вопрос — зона ответственности Минздрава. Участники торгов не знают — руководствоваться установками Минздрава либо установками ФАС".
Некоторое время назад существовал проект постановления правительства России, который призван был регламентировать технические задания на закупку лекарств. В нем, по словам Саверского, должны были фигурировать только МНН (международные непатентованные наименования) лекарств — невозможно было указать даже конкретную форму выпуска (таблетки, сироп, свечи; детские, взрослые дозировки). Если бы это постановление было подписано, вместо многих лекарств в удобных для приема формах, дозировках и исполнении закупались бы дешевые аналоги, отличающиеся от нужного лекарства слишком многими параметрами. "Это было безумие, хорошо, что от такого проекта отказались", — отмечает Саверский.
К числу спорных моментов можно отнести и закупку импортных лекарств, которые не входят в перечень одобренных к закупке, но входят в стандарты лечения. Как, не закупая их, выполнять стандарты? "Это типичный пример юридического казуса, требующего гармонизации", — говорит лидер Лиги защитников пациентов.
Увеличить втрое
Работа над ошибками механизма лекарственного обеспечения продолжается. Так, на днях депутаты Госдумы Максим Иванов, Игорь Игошин и Лев Ковпак внесли на рассмотрение законопроект, увеличивающий предельную сумму закупки лекарств без конкурса у единственного поставщика.
Сейчас цены на многие лекарства, срочно необходимые, например, онкологическим больным, уже заметно превосходят этот рубеж. Именно поэтому предлагается повысить предельную сумму закупки до 600 тысяч рублей.