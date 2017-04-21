США
21.0421 апреля16:46МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Врачам прописали пилюли. Как кабмин приблизил госзакупку лекарств к народу

16:2721.04.2017
(обновлено: 16:29 21.04.2017)
01250
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗакупки лекарств - одна из проблемных зон отечественного здравоохраненияЗакупки лекарств - одна из проблемных зон отечественного здравоохранения
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Правительство России разрешило закупку лекарственных препаратов медицинским учреждениям, не имеющим аптечной лицензии. О том, поможет ли это улучшить лекарственное обеспечение и какие проблемы остаются в этой сфере, — в материале РИА Новости.

Актуально для периферии

Если раньше закупать лекарства медицинские учреждения могли только при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность — то есть с "встроенными" аптеками, — то теперь это не обязательно. Как сообщается в тексте постановления, сделано это для усовершенствования лекарственного обеспечения "лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей".

Аптека
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Подмосковные жители будут сами определять качество лекарств в аптеках

Этот список недугов известен также как "Семь нозологий" — болезни, требующие дорогостоящих лекарств, с 2008 года они входят в особую госпрограмму. Медикаменты для лечения этих заболеваний централизованно закупаются за счет средств федерального бюджета, заказ на них формируется дважды в год. Пациенты могут составить специальную заявку у лечащего врача, которая подается в центральные или региональные органы здравоохранения. А уже заказанные лекарства по льготным рецептам можно получить в муниципальных аптеках.

Кроме того, нынешнее постановление правительства имеет целью повысить доступность лекарств сельским жителям периферийных, иногда труднодоступных районов. Там часто есть медицинские учреждения (например, районные больницы или фельдшерско-акушерские пункты), но нет аптек с фармацевтической лицензией.

"Проблема с лекарствами в рамках программы "Семь нозологий" была действительно актуальна для удаленных регионов", — признает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — В таких местах, в принципе, есть затруднения со всем — и с получением лицензии на фармацевтическую деятельность, и с соответствием этой лицензии. Так что пусть для довольно узкого сегмента, но это очевидное улучшение".

Гармонизировать закупки

Таким образом, расшито одно из наиболее узких мест в системе лекарственного обеспечения россиян. Остается еще несколько вопросов, требующих разрешения и гармонизации, уверен Александр Саверский. В их числе — проблема взаимозаменяемости закупаемых лекарств (так называемых дженериков) и соответствия перечня закупок стандарту здравоохранения.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ФАС: число выявленных сговоров при госзакупках лекарств многократно выросло

"Например, Федеральная антимонопольная служба регулярно пишет письма, пытающиеся регулировать вопрос закупок лекарств, — поясняет президент Лиги защитников пациентов. — Это является нарушением Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", потому что в законе этот вопрос — зона ответственности Минздрава. Участники торгов не знают — руководствоваться установками Минздрава либо установками ФАС".

Некоторое время назад существовал проект постановления правительства России, который призван был регламентировать технические задания на закупку лекарств. В нем, по словам Саверского, должны были фигурировать только МНН (международные непатентованные наименования) лекарств — невозможно было указать даже конкретную форму выпуска (таблетки, сироп, свечи; детские, взрослые дозировки). Если бы это постановление было подписано, вместо многих лекарств в удобных для приема формах, дозировках и исполнении закупались бы дешевые аналоги, отличающиеся от нужного лекарства слишком многими параметрами. "Это было безумие, хорошо, что от такого проекта отказались", — отмечает Саверский.

© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАптечный киоск в Тарской центральной районной больнице
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Аптечный киоск в Тарской центральной районной больнице

К числу спорных моментов можно отнести и закупку импортных лекарств, которые не входят в перечень одобренных к закупке, но входят в стандарты лечения. Как, не закупая их, выполнять стандарты? "Это типичный пример юридического казуса, требующего гармонизации", — говорит лидер Лиги защитников пациентов.

Увеличить втрое

Работа над ошибками механизма лекарственного обеспечения продолжается. Так, на днях депутаты Госдумы Максим Иванов, Игорь Игошин и Лев Ковпак внесли на рассмотрение законопроект, увеличивающий предельную сумму закупки лекарств без конкурса у единственного поставщика.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Голодец пообещала, что дефицита лекарств для больных ВИЧ не будет
"Нередки ситуации, когда для пациента необходимо срочно закупить конкретное средство", — говорится в пояснительной записке к документу. В связи с этим действующее законодательство допускает закупку необходимого препарата у единственного поставщика. Однако максимальная сумма контракта при этом не может превышать 200 тысяч рублей.

Сейчас цены на многие лекарства, срочно необходимые, например, онкологическим больным, уже заметно превосходят этот рубеж. Именно поэтому предлагается повысить предельную сумму закупки до 600 тысяч рублей.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена