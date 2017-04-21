Врачам прописали пилюли. Как кабмин приблизил госзакупку лекарств к народу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Правительство России разрешило закупку лекарственных препаратов медицинским учреждениям, не имеющим аптечной лицензии. О том, поможет ли это улучшить лекарственное обеспечение и какие проблемы остаются в этой сфере, — в материале РИА Новости.

Актуально для периферии

Если раньше закупать лекарства медицинские учреждения могли только при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность — то есть с "встроенными" аптеками, — то теперь это не обязательно. Как сообщается в тексте постановления, сделано это для усовершенствования лекарственного обеспечения "лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей".

Этот список недугов известен также как "Семь нозологий" — болезни, требующие дорогостоящих лекарств, с 2008 года они входят в особую госпрограмму. Медикаменты для лечения этих заболеваний централизованно закупаются за счет средств федерального бюджета, заказ на них формируется дважды в год. Пациенты могут составить специальную заявку у лечащего врача, которая подается в центральные или региональные органы здравоохранения. А уже заказанные лекарства по льготным рецептам можно получить в муниципальных аптеках.

Кроме того, нынешнее постановление правительства имеет целью повысить доступность лекарств сельским жителям периферийных, иногда труднодоступных районов. Там часто есть медицинские учреждения (например, районные больницы или фельдшерско-акушерские пункты), но нет аптек с фармацевтической лицензией.

"Проблема с лекарствами в рамках программы "Семь нозологий" была действительно актуальна для удаленных регионов", — признает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — В таких местах, в принципе, есть затруднения со всем — и с получением лицензии на фармацевтическую деятельность, и с соответствием этой лицензии. Так что пусть для довольно узкого сегмента, но это очевидное улучшение".

Гармонизировать закупки

Таким образом, расшито одно из наиболее узких мест в системе лекарственного обеспечения россиян. Остается еще несколько вопросов, требующих разрешения и гармонизации, уверен Александр Саверский. В их числе — проблема взаимозаменяемости закупаемых лекарств (так называемых дженериков) и соответствия перечня закупок стандарту здравоохранения.

"Например, Федеральная антимонопольная служба регулярно пишет письма, пытающиеся регулировать вопрос закупок лекарств, — поясняет президент Лиги защитников пациентов. — Это является нарушением Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", потому что в законе этот вопрос — зона ответственности Минздрава. Участники торгов не знают — руководствоваться установками Минздрава либо установками ФАС".

Некоторое время назад существовал проект постановления правительства России, который призван был регламентировать технические задания на закупку лекарств. В нем, по словам Саверского, должны были фигурировать только МНН (международные непатентованные наименования) лекарств — невозможно было указать даже конкретную форму выпуска (таблетки, сироп, свечи; детские, взрослые дозировки). Если бы это постановление было подписано, вместо многих лекарств в удобных для приема формах, дозировках и исполнении закупались бы дешевые аналоги, отличающиеся от нужного лекарства слишком многими параметрами. "Это было безумие, хорошо, что от такого проекта отказались", — отмечает Саверский.

К числу спорных моментов можно отнести и закупку импортных лекарств, которые не входят в перечень одобренных к закупке, но входят в стандарты лечения. Как, не закупая их, выполнять стандарты? "Это типичный пример юридического казуса, требующего гармонизации", — говорит лидер Лиги защитников пациентов.

Увеличить втрое

Работа над ошибками механизма лекарственного обеспечения продолжается. Так, на днях депутаты Госдумы Максим Иванов, Игорь Игошин и Лев Ковпак внесли на рассмотрение законопроект, увеличивающий предельную сумму закупки лекарств без конкурса у единственного поставщика.

"Нередки ситуации, когда для пациента необходимо срочно закупить конкретное средство", — говорится в пояснительной записке к документу. В связи с этим действующее законодательство допускает закупку необходимого препарата у единственного поставщика. Однако максимальная сумма контракта при этом не может превышать 200 тысяч рублей.

Сейчас цены на многие лекарства, срочно необходимые, например, онкологическим больным, уже заметно превосходят этот рубеж. Именно поэтому предлагается повысить предельную сумму закупки до 600 тысяч рублей.