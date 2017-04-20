Путин пообещал разобраться в конфликте "Инвалидов войны" с Клинцевичем

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в конфликте между общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" и первым замглавы оборонного комитета Совета Федерации Францем Клинцевичем.

Глава общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной в ходе выступления на заседании оргкомитета "Победа" рассказал Путину о конфликте организации с Клинцевичем.

"Сенатор Клинцевич, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию, пытается захватить имущество, ввести раскол в ветеранское движение среди инвалидов", — сказал Чепурной.

"Я в первый раз слышу о том, что есть какой-то конфликт в этой среде между вами. Постараюсь в этом разобраться", — сказал Путин. Глава государства также поручил первому замглавы администрации Сергею Кириенко заняться этой ситуацией.

При этом руководитель фракции ЕР Владимир Васильев заявил в ходе заседания, что решение изменить финансирование организации было принято коллективно.

"Я отреагирую на ваше выступление. Было коллективное решение, в котором принял участие не только коллега Клинцевич, но и коллега (Дмитрий) Саблин и (Владимир) Шаманов. Это было решение, которое преследовало одну цель: чтобы те деньги, которые напрямую шли в центр, проходили через общественные организации наши ветеранские и уже после этого распределялись соответствующим образом. Была предпринята попытка сделать это открытым и публичным. Так что я думаю, вы здесь весьма эмоциональны и не очень содержательны", — сказал Васильев Чепурному.

На это Путин вновь подтвердил, что ситуацией займутся. "Позанимаемся, постараемся выяснить. Мы с Сергеем Владиленовичем (Кириенко) уже переговорили, он этим позанимается", — подчеркнул президент.

Ранее Клинцевич пытался взыскать с "Инвалидов войны" 1 миллион рублей по иску о защите чести и достоинства. По словам адвоката ответчиков Михаила Горбунова, поводом для обращения в суд стало заявление организации о вмешательстве в ее деятельность со стороны сенатора. Дорогомиловский суд отказался обязать организацию "Инвалиды войны" выплатить компенсацию. Cуд пришел к выводу, что между Клинцевичем и руководством "Инвалидов войны" ведется длительная полемика, происходят конфликтные взаимоотношения. Таким образом, по мнению суда, жалоба организации инвалидов является не злоупотреблением правом, как утверждает истец, а попыткой защитить свои интересы.