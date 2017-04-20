МКАД отремонтируют по новой технологии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В начале апреля в столице стартовал второй этап пилотного проекта по ремонту откосов МКАД, которые будут покрывать полиуретановым защитным составом, сообщает mos.ru.

Работы уже начаты на 34-м километре магистрали. По новой технологии позднее будут отремонтированы еще четыре участка.

В России укрепление дорог с помощью полиуретана стали применять с 2014 года. Кроме того, защитное средство используется для укрепления береговых линий рек и связывания насыпи железных дорог.