В России выросло число обращений к омбудсмену в 2016 году

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2016 году получила в 1,5 раза больше обращений, на личном приеме было принято более трех тысяч человек.

"В 2016 году поступила в 1,5 раза больше обращений. На личном приеме нашими сотрудниками и мной лично принято более 3 тысяч людей, которые пришли со своими бедами", — сказала Москалькова во вторник в ходе заседания экспертного совета при уполномоченном.

Она отметила, что большая часть обратившихся тревожится о социальных вопросах, на втором месте – люди, права которых нарушены в сфере уголовного процесса. Москалькова также подчеркнула, что по 38 тысячам обращениям уже приняты меры реагирования и более 700 человек получили конкретную помощь.

"Сегодня мы выходим на подготовку нового федерального закона об общепринятой организации деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах РФ", — сказала Москалькова.

Она пояснила, что сейчас в каждом регионе действует свой закон, поэтому "логичнее" принять "единый закон, защищающий и права самого омбудсмена иметь аппарат, финансирование и свои квалификационные инструменты".