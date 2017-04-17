Лоукостер "Победа" уволит сотрудника за отказ в перевозке ребенка с ДЦП

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" уволит сотрудника, который отказался пустить на борт мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, сообщил в понедельник лоукостер.

Ранее Росавиация начала проверку данного инцидента.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" проводит тщательное служебное расследование ситуации с пассажиром рейса DP407 15 апреля. Предварительно известно, что пассажир с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса", — говорится в сообщении.

Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта "Шереметьево" со специальным комфортным трансфером из "Внуково", подчеркивает авиакомпания.

"Победа" полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет.

"В связи с этим руководство авиакомпании "Победа" приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту "Внуково", — отмечает перевозчик.

Авиакомпания уже приступила к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями, добавляется в сообщении.