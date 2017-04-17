Правительство рассчитывает, что в 2017 году безработица не превысит 5%

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апр — РИА Новости. Безработица в России сохраняется в контролируемых рамках, правительство рассчитывает, что в этом году она не превысит 5%, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5%. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5% от экономически активного населения по методологии Международной организации труда", — сказал Медведев.

Он отметил, что "в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения". "То есть мы за счет мер поддержки сохраняем все в разумных рамках", — сказал премьер.

Рабочая встреча Путина и Медведева предшествует запланированному на 19 апреля выступлению премьера перед депутатами Госдумы.