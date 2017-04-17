Московские школьники стали лучшими на олимпиаде по трем иностранным языкам

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученики столичных школ победили в финале всероссийской олимпиады сразу по трем предметам: итальянскому, испанскому и китайскому языкам, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Московским школьникам удалось завоевать 44 награды, в том числе 10 учащихся стали обладателями первых мест. Всего в копилке московской сборной уже 400 дипломов, которые завоевали ученики 133 школ.

Заключительный этап всероссийской олимпиады ежегодно проходит в марте — апреле. На сегодняшний день завершились финалы по 12 предметам, впереди будет еще столько же. В заключительном этапе олимпиады принимают участие более 1300 учащихся московских школ.