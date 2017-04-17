В Общественной палате предлагают обсудить страхование волонтеров

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева предлагают обсудить вопрос о возможном страховании волонтеров в ситуациях, которые связаны с повышенными рисками.

"Возможно некоторые сферы требуют ещё более детального регулирования. Мы предлагаем пообсуждать вопрос о страховании. И страховании ответственности этого гражданина (волонтера) за его действия, и страховании самого этого гражданина в тех ситуациях, которые связаны с повышенными рисками", — сказал Михеева на "круглом столе" в Госдуме.

Кроме того, по её мнению, необходимо определить условия участия несовершеннолетних в добровольческой деятельности, особенно когда она сопряжена с рисками для жизни и здоровья.

Она также отменила, что российскому законодательству, которое имеет точечное упоминание о добровольчестве, необходимо также понятие и организатора добровольческой и волонтерской деятельности в широком смысле слова.

"Последствия правовые внедрения этого понятия могут быть различными. В частности, (их) возможно использовать для установления налоговых льгот. Для обеспечения неких мер государственной поддержки выдвижения. Я бы добавила, что и для решения вопросов ответственности это было бы крайне важно. Ибо в любом случае все прекрасно понимают, что такого рода деятельность может быть сопряжена с определенными рисками", — добавила Михеева.