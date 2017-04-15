В крымском сафари-парке "Тайган" львов выпустили из вольеров

БЕЛОГОРСК (КРЫМ), 15 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский сафари-парк "Тайган" открыл в субботу пятый сезон: десятки львов выпущены из вольеров на просторы зверинца.

Львы провели в обособленных вольерах всю зиму, поэтому в первые часы на свободе начали делить территорию и еду, среди самцов началась конкуренция за роль вожака. Все это сопровождалось стычками и звериным ревом. Зрители могли наблюдать за происходящим с обзорных мостов, проложенных по территории парка. Их общая длина более 1 километра.

"Тайган" открыл свой пятый сезон традиционным выпуском десятков львов на просторы сафари-парка. Нам удалось в непростых условиях улучшить территорию, это видят многочисленные гости, которые съезжаются к нам", — сказал РИА Новости директор сафари-парка Олег Зубков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Тигрица Фрося кормила своих новорожденных малышей в крымском сафари-парке

По его словам, на открытие сезона приехали лучшие ученики крымских школ, а также около тысячи экскурсоводов и туроператоров. "Сегодня достаточно насыщенная программа, которая будет включать в себя концерты, чаепитие, круглые столы по различным крымским темам. У нас в парке сегодня царит праздничная атмосфера. Очень хочется надеяться, что пятый сезон будет спокойным и состоится, что нам удастся решить проблемы с водой и поставками мяса", — сказал Зубков.

Директор зверинца подчеркнул, что популяция львов в сафари-парке неуклонно растет и насчитывает уже более 75 особей. В этот день в семье львов очередное пополнение. "Это самая крупная коллекция в Европе. Нет ни у кого такой популяции львов", — отметил директор парка.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь более чем 30 гектар.

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