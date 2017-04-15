В ночь с 15 на 16 апреля московское метро будет открыто до 02:00

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Для удобства горожан в период пасхальных праздников изменится расписание работы столичного транспорта, об этом сообщает портал mos.ru.

В ночь с 15 на 16 апреля метро и МЦК будут открыты до 02:00. Работу наземного транспорта продлили до 03:30.

При этом пассажирам следует внимательно планировать маршрут в связи с ремонтом некоторых вестибюлей станций метро. Московский метрополитен призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении.

Кроме того, в дни пасхальных праздников в столице запустят 37 специальных маршрутов, по которым будут курсировать более 1,1 тысячи бесплатных автобусов. Они будут перевозить пассажиров 16, 23 и 26 апреля.