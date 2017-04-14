Под Саратовом девочку, родившуюся накануне Дня космонавтики, назвали Луной

САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Супруги из Саратовской области в 56-ю годовщину первого полета человека в космос назвали новорожденную дочь Луной, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.

"Родителей зовут Павел и Юлия, девочка родилась 2 апреля в Дергачевском районе Саратовской области, а зарегистрировали ее в отделе ЗАГС 12 апреля. По словам мамы, регистрацию рождения дочери специально не планировали на День космонавтики, но, видимо, так сошлись звезды", — рассказала собеседница агентства.

По словам Скрипченко, имя дочке родители выбирали заранее.

"Им понравилось значение имени, ведь в мифологии "Луна" … часто представляется как женское божественное дополнение Солнца", — добавила она.

Несмотря на то, что первый космонавт Земли Юрий Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь Гагарин учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе первый раз прыгнул с парашютом и взлетел на тренировочном самолете. Кроме того, первые космонавты проходили в Саратовской области парашютную и предполетную подготовку. Здесь же Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.

Ранее Госдума приняла во втором чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, должности и титулы.

Сейчас родители имеют полную свободу при выборе имени и органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости.