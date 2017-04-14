Главной темой форума "Здоровье нации" станет здоровый образ жизни

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Главной темой форума "Здоровье нации – основа процветания России" в нынешнем году станет "Межведомственная Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний", говорится в сообщении организаторов.

"В нынешнем году форум пройдет в столице с 19-21 апреля. Всех участников ждут тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставки технологий и многое другое",- сообщает оргкомитет.

Участники форума обсудят такие темы, как качество пищевой продукции в России, вопросы продолжительности жизни населения, производство отечественных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, реализацию программ по реабилитационным мероприятиям и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Представители Минсельхоза РФ и ФГБОУ "Центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК" поведут круглый стол на тему экологизации сельского хозяйства, где обсудят такие вопросы, как снижения пестицидной нагрузки на почву, развитие органического сельского хозяйства и другие.

Стратегический партнер форума – компания Санофи представит результаты Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России NATION. На сегодняшний день это самое масштабное эпидемиологическое исследование в области диабета в нашей стране. В нем приняли участие более 26 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России.

В открытии форума примут участие министр здравоохранения РФ, сопредседатель оргкомитета форума Вероника Скворцова а также Президент Лиги здоровья нации, академик, сопредседатель Оргкомитета Форума Лео Бокерия.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках форума проведёт круглые столы и IX Международную конференцию "Равные права – равные возможности" по насущным вопросам доступной среды, ранней помощи, трудоустройства инвалидов, а также взаимодействия органов исполнительной власти с общественными и инвалидными организациями.

Во время форума пройдет выставка, где представят лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания условий для ведения здорового образа жизни, организации содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом, эффективные модели социального предпринимательства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.

В выставке примут участие около 100 участников из 23 регионов. Самые большие выставочные экспозиции представят Иркутская, Калужская и Ульяновская области. Столицу представят Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и Москомспорта. Посетители смогут попробовать качественные и полезные продукты питания, и ознакомиться с новейшими медицинскими, фармацевтическими, реабилитационными и спортивными технологиями.

Например, любой желающий сможет проверить качество лекарств в экспресс-лаборатории по выявлению недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств на базе лабораторных комплексов ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора.

На выставке будет представлен уникальный роботизированный медицинский комплекс "Auxilium" используемый для лечения больных с двигательными нарушениями и отечественный аккумуляторный слуховой аппарат с универсальным зарядным устройством. Новая разработка позволяет исключить необходимость постоянной замены батареек слуховых аппаратов за счет использования аккумуляторной схемы.

Во время форума Министерство промышленности и торговли РФ проведет очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу расширения производства продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста.

Во время работы площадки любой желающий сможет пройти обследование и получить консультации квалицированных специалистов.