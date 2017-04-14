США
14.0414 апреля15:46МСК
USD56.29-0.31
EUR59.78-0.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Главной темой форума "Здоровье нации" станет здоровый образ жизни

15:3714.04.2017
(обновлено: 15:40 14.04.2017)
090
Девушка катается на велосипеде. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Главной темой форума "Здоровье нации – основа процветания России" в нынешнем году станет "Межведомственная Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний", говорится в сообщении организаторов.

Скворцова рассказала о значении форума, посвященного здоровью нации
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Скворцова рассказала о значении форума, посвященного здоровью нации
"В нынешнем году форум пройдет в столице с 19-21 апреля. Всех участников ждут тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставки технологий и многое другое",- сообщает оргкомитет.

Участники форума обсудят такие темы, как качество пищевой продукции в России,  вопросы продолжительности жизни населения, производство отечественных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, реализацию программ по реабилитационным мероприятиям и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Представители Минсельхоза РФ и ФГБОУ "Центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК" поведут круглый стол на тему экологизации сельского хозяйства, где обсудят такие вопросы, как  снижения пестицидной нагрузки на почву, развитие органического сельского хозяйства  и другие.

Стратегический партнер форума – компания Санофи представит результаты Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России NATION. На сегодняшний день это самое масштабное эпидемиологическое исследование в области диабета в нашей стране. В нем приняли участие более 26 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия и депутат Государственной думы ФС РФ Виктор Кидяев
© Фото: Оргкомитет форума "Здоровье нации – основа процветания России"
"Лига здоровья нации" договорилась о сотрудничестве с ОКМО
В открытии форума примут участие  министр здравоохранения РФ, сопредседатель оргкомитета форума Вероника Скворцова а также Президент Лиги здоровья нации, академик, сопредседатель Оргкомитета Форума Лео Бокерия.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках форума проведёт круглые столы и IX Международную конференцию "Равные права – равные возможности" по насущным вопросам доступной среды, ранней помощи, трудоустройства инвалидов, а также взаимодействия органов исполнительной власти с общественными и инвалидными организациями.

Во время форума пройдет выставка, где представят  лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания условий для ведения здорового образа жизни, организации содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом, эффективные модели социального предпринимательства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.
В выставке примут участие около 100 участников из 23 регионов. Самые большие выставочные экспозиции представят Иркутская, Калужская и Ульяновская области. Столицу представят Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и Москомспорта. Посетители  смогут попробовать качественные и полезные продукты питания, и ознакомиться с новейшими медицинскими, фармацевтическими, реабилитационными и спортивными технологиями.

© Fotolia/ Noel Powell
В рамках форума "Здоровье нации" представили более 250 работ
Например, любой желающий сможет проверить качество лекарств в экспресс-лаборатории по выявлению недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств на базе лабораторных комплексов  ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора.

На выставке будет представлен уникальный  роботизированный медицинский комплекс "Auxilium" используемый  для лечения больных с двигательными нарушениями и отечественный аккумуляторный слуховой аппарат с универсальным зарядным устройством.  Новая разработка позволяет исключить необходимость постоянной замены батареек слуховых аппаратов за счет использования аккумуляторной схемы.

Во время форума  Министерство промышленности и торговли РФ проведет очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу расширения производства продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста.

Во время работы площадки любой желающий сможет пройти обследование и получить консультации квалицированных специалистов.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена