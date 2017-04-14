В Якутии построили скоростную линию связи

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Завершено строительство сегмента волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Якутск-Магадан "Колымский экспресс", что обеспечит жителям республики доступ к современным услугам связи, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Общая протяженность ВОЛС составляет около 2,1 тысячи километров, из которых 1,25 тысячи было проложено на территории Якутии. На территории Магаданской области было проложено 850 километров линии связи.

В Якутии в рамках проекта к высокоскоростным каналам связи было подключено 14 населенных пунктов, где проживает свыше 38 тысяч человек, что составляет около 4% населения республики. Прокладка ВОЛС позволила предоставить жителям труднодоступных населенных пунктов современные услуги связи. Так, в ряде поселений появились сети сотовой связи 3G и 4G.

Всего до конца 2018 года в рамках строительства "Колымского экспресса" планируется подключить к высокоскоростным каналам связи около 50 населенных пунктов в Якутии, общая численность населения которых превышает 44 тысячи человек.

"Никогда ранее на данной территории со сложнейшими климатическими условиями не велось строительство волоконно-оптических линий связи, способных обеспечивать граждан новейшими телекоммуникационными услугами. Прокладка кабеля от Якутска до Магадана чрезвычайно важна, потому что вдоль автомобильной дороги Р-504 расположено много труднодоступных населенных пунктов, а население некоторых из них составляет несколько тысяч человек", — приводятся в сообщении слова главы Минкомсвязи Николая Никифорова.

"В рамках прокладки магистральных линий связи осуществляется и подключение социально значимых объектов — таких, как поликлиники и больницы", — добавил министр. Проект строительства ВОЛС по маршруту Якутск (Нижний Бестях) — Магадан был фактически утвержден 26 марта 2015 года, когда состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством Якутии, правительством Магаданской области и ООО "НПО Импульс" о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи.